Festival dei bambini sull'Etna

Una giornata per celebrare la bellezza dell'infanzia e lo straordinario potere della natura. Sarete immersi nel parco dell'Etna, prima per una passeggiata primaverile poi al nostro campo base: il Parco avventura Parcoavventura Serra La Nave. Il campo base metterà a disposizione ampi spazi verdi per poter fare un picnic in famiglia immersi nella natura. Porta con te un bel telo da pic-nic.

Prezzi:

Ticket adulti € 15 a persona

Ticket bambini € 7 a bimbo (4/11 anni)

0/3 anni gratis

Il costo include:

Passeggiata mattutina e attività con guida naturalistica.

Area pic-nic picnic presso parco avventura

Presentazione e lettura ad alta voce con Vanessa Viscogliosi autrice di “UAU che giorni!” a cui seguirà un laboratorio con materiali di riciclo

Il costo non include:

I pasti e le bevande

Tutti i percorsi avventura

Tutto ciò non espressamente indicato alla voce la quota comprende