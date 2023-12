Parco commerciale Le Zagare, doni di Natale alle case-famiglia del territorio

Trasformare il periodo più atteso e, per certi versi, più frenetico dell’anno in un’occasione fruttuosa per dare un contributo tangibile e concreto alle realtà meno agiate e quindi più bisognose. È iniziato sotto quest’ottica il Natale 2023 al Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta, che nel pomeriggio del 6 dicembre scorso ha vissuto un’iniziativa interamente orientata alla solidarietà. Sono ormai diversi anni che lo shopping center etneo promuove eventi sociali, di tutela ambientale e di salvaguardia dell’ecosistema. Ma questa volta gli operatori dei punti vendita, mossi dal particolare momento storico, hanno voluto unire le forze e spingersi oltre, offrendo quanto di più necessario alle case-famiglia del territorio. Shopping in secondo piano per un giorno, dunque, e grande protagonista un simpaticissimo Babbo Natale in monopattino che, tra una canzoncina ed un immancabile “oh oh oh”, ha raccolto i tantissimi doni offerti: capi d’abbigliamento, prodotti per la cura della persona, dispositivi elettronici e piccoli elettrodomestici, giocattoli, generi alimentari tra cui i classici panettoni e molto altro. Tanti piccoli gesti per regalare sorrisi e speranza a chi vive situazioni di sofferenza e disagio.

"Quest’anno abbiamo scelto di aprire le festività natalizie con una iniziativa sociale - spiega Giancarlo Scilio, direttore del Parco Commerciale “Le Zagare” - per far felici le numerose case-famiglia presenti nel nostro territorio. Oltre al gesto concreto, vogliamo rafforzare l’idea del centro commerciale vissuto non solo come strumento di business, ma anche come luogo popolato da persone che possono fare del bene al prossimo". "In occasione dell’evento con Babbo Natale in monopattino - fa sapere Sonia Chillè, referente marketing di Wave Services - abbiamo realizzato un video di auguri allegro e allo stesso tempo di sensibilizzazione, che sarà veicolato sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram". Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito www.parcolezagare.it ed i canali social dello shopping center.