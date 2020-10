Parco dell'Etna: da Piano Vetore al rifugio di San Giovanni Gualberto

Sabato 31 Ottobre Sharing Sicily vi propone una passeggiata naturalistica facile e adatta a tutti, lontano dal caos dei centri commerciali all'interno del parco dell' Etna, sul versante sud del vulcano, in completa sicurezza immersi nella natura. Partiremo da Piano Vetore a quota 1740 ,raggiungeremo dapprima il giardino botanico nuova Gussonea, un percorso che si snoda tra antichi pini larici, fino a raggiungere il rifugio San Giovanni Gualberto, in onore al santo protettore delle guardie forestali. Dove ci soffermeremo per la pausa pranzo nell'apposita area attrezzata.

Un percorso semplice, rivolto in particolare a chi si vuole avvicinare al mondo escursionistico e vuole respirare aria buona, ma anche ai "fedelissimi". Adatto a famiglie e a bambini. I cani sono ammessi ma solo se condotti al guinzaglio. Info percorso - Km totali 5 a\r Facile per tutti. Abbigliamento: abbigliamento escursionistico, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, giubbotto con cappuccio o K-way, acqua e pranzo a sacco, dispositivi Dpi. Il luogo di incontro vi sarà comunicato al momento della prenotazione. Quota di partecipazione € 10 adulti, € 5 bambini sotto 12 anni. PRENOTAZIONI messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " Piano Vetore 31 ottobre" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.