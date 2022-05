Parco fluviale dell'Alcantara e trekking alle Gurne e Cuba bizantina

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia e Sabbia Lavica organizzano un trekking guidato nel Parco Fluviale dell’Alcantara. Un connubio tra natura, relax e cultura. Accompagnati dalla guida naturalistica Nunzio Ferrara, percorreremo il bellissimo Sentiero delle Gurne, tracciato lungo l'asta fluviale a ridosso del Castello Normanno di Francavilla e Castiglione di Sicilia.

Costeggeremo il fiume Alcantara per ammirare la bellezza degli ambienti creati dalla forza erosiva del fiume in un contesto paesaggistico altamente suggestivo e intriso di storia recente e antica. Attraverseremo la parte più antica di Francavilla di Sicilia, i ruderi del castello normanno ed ammireremo la splendida veduta a valle. Dopo pranzo raggiungeremo Castiglione di Sicilia per una visita alla chiesa bizantina e alle piccole gole del fiume.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU EVENTBRITE https://www.eventbrite.it/e/324201083167. QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 12.00. Include (guida specializzata, supporto organizzativo, assicurazione RC e Infortuni). POSTI LIMITATI. MEETING POINT: Ore 9.30 Autostrada A18, uscita Giardini Naxos. TRASPORTO: mezzi propri. LIVELLO DI DIFFICOLTA’: facile. EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking impermeabili, abbigliamento sportivo a strati, giacca a vento, acqua e pranzo a sacco. N.B. L’evento verrà confermato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. E’ previsto uno spostamento in auto per raggiungere il secondo punto d’interesse.