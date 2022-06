Parco fluviale dell'Alcantara: trekking alle Gurne e Francavilla

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia in collaborazione con A.R.C.A. organizza un trekking nel suggestivo percorso delle Gurne dell’Alcantara. Percorreremo un incantevole e facile percorso alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi dell’Alcantara, le cosiddette "gurne", piccoli laghetti creati dall'erosione dell'acqua, che hanno scavato la pietra lavica, in uno scenario caratterizzato dalla vegetazione ripariale, con i suoi salici, pioppi e oleandri, e con le rare piante acquatiche quali il Ranuncolo a pennello e la Lenticchia d'acqua.

Lungo il sentiero che costeggia il fiume si riscontrano testimonianze storiche e culturali, che vanno dall'insediamento greco del V sec. a.C., ai ruderi del Castello normanno di Francavilla, alle antiche Saje, sistema di irrigazione introdotto in Sicilia dagli arabi. Difficoltà Medio-facile Km 6 a/r. Il percorso è semplice ed adatto a tutti, ma data la presenza di tratti in pendenza ed esposti, con presenza di scalini sconnessi sarà necessario indossare gli scarponcini da trekking.

??????? ????? ORE 15.30 https://maps.app.goo.gl/MQiQBJ7bL3RewKx48. ??????????' FACILE. ????? ?? ?????????????? €12 (pagamento in loco) include guida ambientale dedicata, polizza assicurativa, assistenza. ???????????? ???????????? https://www.eventbrite.it/e/373750546947. ???? ????? ?? ????????????? ? ???? ???????: abbigliamento sportivo, scarponcini da trekking, costume da bagno, asciugamano, due litri d'acqua. ???? 3928079089. L'evento verrà confermato al raggiungimento di 10 partecipanti. Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro la sera precedente. N.B. Il percorso per quanto semplice, non è consigliato a cardiopatici o soggetti con problemi di deambulazione.