Parco Paternò del Toscano: il giardino sulla lava alle pendici dell’Etna

Sicilia Gaia organizza un'esperienza in natura, in un angolo di paradiso immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Accolti dalla Famiglia Paternò, visiterete uno dei giardini più belli d'Italia. Ammirerete due aree distinte: la vegetazione sub tropicale e il bosco mediterraneo. Contemporaneamente alla ?????? ??????? si terrà il Laboratorio “ ???? ???? ???” dedicato ai più piccoli.

Al termine della visita e del laboratorio verrà servito un raffinato light brunch che permetterà ai partecipanti di fermarsi e godere della bellezza di questo luogo fiabesco, per un po' di relax immersi nella natura in una delle location più esclusive della Sicilia Orientale.

Nato nei primi anni 60 da Ettore Paternò del Toscano, paesaggista, appassionato "giardiniere" a cui sono stati attribuiti diversi riconoscimenti, è finalista nel 2019 tra i cinque giardini privati finalisti del concorso “Il Parco più bello d’Italia”. Il Parco Paternò del Toscano si estende per circa 3 ettari ed offre un’esperienza sensoriale e visiva regalando profumi e scorci di un’armonia rara.

Il Parco nel 1993 è stato posto sotto tutela dalla Sovrintendenza dei Beni Ambientali della Regione Siciliana come giardino storico che vanta una importante collezione di palme, circa 42 varietà, ma anche Cycadacee, Yucche, Encephalartos e alcune piante a rischio di estinzione e tutelate dalla convenzione di Washington. Un laboratorio per bambini volto alla scoperta e all'utilizzo dei materiali naturali reperibili in giardino da impiegare per la creazione di piccole opere artistiche.

Dopo l’esplorazione guidata alla ricerca degli elementi naturali che caratterizzano il giardino, i bambini saranno coinvolti in un'attività artistica che li vedrà artisti protagonisti delle proprie creazioni. Strumento principale: la creatività. Tutor: Arch. Martina Pappalardo. dai 4 ai 10 anni. Al termine delle attività la tavola imbandita della famiglia Paternò vi attenderà con delle stuzzicanti pietanze servite a buffet.

MEETING POINT: Ore 11.00 via Roma n. 61 Sant’Agata Li Battiati. Inizio attività ore 11.30. DURATA VISITA 1 ora circa. DURATA LABORATORIO 1,30 circa. COSTI: VISITA € 12,00 (pagamento in loco).

VISITA + BRUNCH €30,00. LABORATORIO LOVE LAND ART €15,00. LABORATORIO BAMBINI + BRUNCH €25. Chiusura parco ore 15.30. Prenotazione obbligatoria entro sabato 30 settembre ore 12.00 su https://forms.gle/ymtijNburF8v6JfV6. Pagamento anticipato a mezzo bonifico dopo aver effettuato la registrazione. Info 3928079089.

Le coordinate verranno fornite a seguito della prenotazione. In caso di condizioni meteo avverse l'evento verrà posticipato al altra data. L’Evento è a numero chiuso, rivolto e si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. I prenotati riceveranno un promemoria riepilogativo il giorno prima dell'evento (con la conferma dell’orario e posizione del meeting point, info utili).