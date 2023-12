Parco Paternò del Toscano: il giardino sulla lava alle pendici dell'Etna

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza un'esperienza in natura, in un angolo di paradiso immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Accolti dalla Famiglia Paternò, visiteremo uno dei giardini più belli d'Italia.

Ammireremo due aree distinte: la vegetazione sub tropicale e il bosco mediterraneo. Contemporaneamente alla visita guidata si terrà il Laboratorio “Ripari naturali” dedicato ai più piccoli.

Al termine della visita e del laboratorio verrà servito un raffinato light brunch che permetterà ai partecipanti di fermarsi e godere della bellezza di questo luogo fiabesco, per un po' di relax immersi nella natura in una delle location più esclusive della Sicilia Orientale.

COSTRUIAMO IL VILLAGGIO DI NATALE - LABORATORIO PER BAMBINI - Un laboratorio di architettura per bambini volto alla ricostruzione di un villaggio. Ogni bambino costruirà la propria "tessera" che unita insieme alle altre costruirà l intero villaggio del Natale. Tutor: Arch. Martina Pappalardo dai 5 ai 11 anni. MEETING POINT: Ore 11.00 via Roma n. 61 Sant’Agata Li Battiati. Chiusura cancelli ore 11.30.

DURATA VISITA 1 ora circa. DURATA LABORATORIO 1,30 circa. COSTI: VISITA € 12,00. LABORATORIO "COSTRUIAMO IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE" €15,00. Prenotazione obbligatoria entro sabato 9/12 mattina ore 12.00 su https://forms.gle/RS2FLjRfRNNyqCUd8 Pagamento anticipato a mezzo bonifico dopo aver effettuato la registrazione. Info 3928079089. Le coordinate verranno fornite a seguito della prenotazione.

In caso di condizioni meteo avverse l'evento verrà posticipato al altra data. L’Evento è a numero chiuso, rivolto e si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. I prenotati riceveranno un promemoria riepilogativo il giorno prima dell'evento (con la conferma dell’orario e posizione del meeting point, info utili).