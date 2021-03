Parco Paternò del Toscano - Giardino tropicale alle pendici dell'Etna

Un angolo di paradiso proprio dietro casa, immerso fra rocce laviche e piante tropicali. Il Parco Paternò del Toscano nasce negli anni '60 grazie alla passione di Ettore Paternò del Toscano, e nel 2019 è stato tra i cinque giardini privati finalisti del concorso "Il parco più bello d'Italia". Passeggeremo fra piante esotiche tropicali e subtropicali miste a piante tipiche della macchia mediterranea. Il tutto condito da una buona dose di materiale lavico.

Mentre la famiglia Paternò guiderà gli adulti alla scoperta di rare bellezze, Elena e Valeria proporranno ai bambini una visita ad hoc per conoscere vari tipi di vegetazione e divertirsi giocando all'interno del parco.

PREZZI: bambini 5/12 anni 10€, secondo figlio 8€, adulti 10€ INDICAZIONI PARTICOLARI: la visita è rivolta sia a un pubblico adulto che ai bambini. I bambini di età inferiore ai 5 anni resteranno con i genitori. ETÀ CONSIGLIATA: dai 5 anni in su NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 10 INDICAZIONI DI SICUREZZA - Covid Ogni gruppo sarà formato da un massimo di 20 partecipanti . È necessario indossare le mascherine. È necessario mantenere la distanza di almeno 1 m tra i partecipanti di gruppi familiari diversi.

PRENOTAZIONI. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al raggiungimento del numero massimo (20 persone per gruppo) le prenotazioni saranno chiuse. Per confermare la prenotazione è necessario inviare un messaggio whatsapp alle guide Elena o Valeria, oppure compilare il modulo di prenotazione al link indicato nell'evento.