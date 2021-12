Il “Parnaso Siculo Book Fest – EXTRA” a Mineo

Indirizzo non disponibile

Il “Parnaso Siculo Book Fest – EXTRA” – ideato e diretto da Mario Luca Testa (esperto in Culture Visuali e Progettista Culturale), organizzato dal Circolo “S. Agrippina” e patrocinato dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana – si terrà a Mineo (CT) il 29 e il 30 dicembre 2021. Il progetto si affianca alla programmazione principale già conclusa e vuole essere un contenitore nel quale sperimentare la coesistenza tra varie discipline artistiche e le tradizioni popolari del contesto territoriale che ospita il Festival.

Per questa due giorni, in programma: due mostre che affronteranno il tema delle tradizioni popolari di Mineo tra passato e futuro; proiezioni video che narreranno le tradizioni religiose principali della città; un documentario in tre puntate che illustrerà tre siti di interesse storico artistico del territorio di Mineo; un concerto musicale; un reading dedicato all’opera di Luigi Capuana con accompagnamento musicale e, infine, l’esposizione di tre presepi artistici.