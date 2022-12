“Earthphonia” e “Urban Groovescapes” allo Zo Centro Culture Contemporanee

Sarà un live molto speciale quello di Max Casacci in calendario venerdì 9 dicembre da Z?, live che offrirà un’esperienza sonora unica, in totale assenza di strumenti musicali acustici o elettronici, e che verrà diviso in due momenti dalle atmosfere differenti, ambientati in due diverse aree dello spazio culturale.

Il primo set “Earthphonia”, alle ore 21 in Sala verde, sarà un viaggio tra i suoni della natura: oceani, fiumi, pietre, insetti, lupi, radici, vulcani che crescerà di intensità ritmica fino a portare lo spettatore sotto la bocca di uno Stromboli trasformato attraverso un campionatore granulare in rave lavico ed eruttivo. Le potenti immagini di Marino Capitanio processate in diretta da TMS-High Files renderanno l’esperienza completamente immersiva. “Earthphonia” è un racconto visionario, un viaggio che interpreta la natura estraendo da essa melodie e ritmo.

Con “Delta” si parte dall’aria, dagli uccelli e dalla biodiversità del Delta del Po, scivolando con “Watermemories” sull’acqua del torrente Cervo di Biella e con “Ta’cenc” sulla roccia di un’antica scogliera dell’isola di Gozo, sfociando nell’oceano con “Oceanbreath”, ascoltando sotto terra il suono delle radici di una foresta con “Roots Wide Web”, tuffandosi nei vulcani delle isole Eolie con “Strombolian Activity” (impreziosita dalla voce di Alfio Antico), spiando le api nell’oscurità dell’alveare con “The Queen” e, infine, planando sulle montagne con “Terre alte”.

Il secondo set, dalle ore 22.30 in Sala grigia, avrà una matrice più clubbing e presenterà dal vivo il recentissimo album “Urban Groovescapes” pubblicato il 25 novembre da 35 mm/ 42 Records, realizzato - sempre in assenza di strumenti musicali - esclusivamente con suoni, rumori e ritmi dello spazio urbano. Mezzi di trasporto, rumori stradali, segnali acustici, sport e riti collettivi, la voce di una grande diva (Monica Bellucci) disincarnata e restituita in forma puramente sonora, prodotti di consumo, relazioni, conflitti diventano materia prima per un album che trasforma la città in un ampio e colorato dancefloor. Anche in questo caso il supporto delle immagini dello studio High Files, potenzierà l’esperienza.