Spettacolo 'Pasqua, Pasquetta e Pasqualino'

Aspettando le festività pasquali, il Teatro Zig Zag di via Canfora 69, mette in scena dal 1 al 9 aprile compreso, i sabato alle ore 18.00 e le domeniche alle 11.00 e alle 18.00, per i suoi piccoli ed affezionatissimi spettatori, uno spettacolo di burattini ricco sorprese, giochi e, naturalmente, risate: “ Pasqua, Pasquetta e Pasqualino”.

Protagonista la famiglia Mastronardi, nata dalla fantasia di Letizia Catarraso, che realizza e anima anche ai burattini, una famiglia normale, solo un po’ più buffa! E, per le feste, nella loro casa, ne capitano di tutti i colori! Ingresso 5 euro. Prenotazione obbligatoria al 330843843.