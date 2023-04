Indirizzo non disponibile

Una pasquetta indimenticabile da non perdere, a bordo dell' elegante barca a vela Luna, che vi regalerà vedute uniche, soste bagno indimenticabili nei punti più strategici della costa di Taormina e tanta allegria. Una piacevole giornata di relax, navigazione e accostamento alla vela, per chi fosse interessato. Farete un piacevole break con spritz, aperitivo e un light lunch.



Menu': Luna spritz, vino dell'Etna, Vin Brulè artigianale, Gnocchetti tirolesi fatti in casa, Fagottini al forno di verza al gorgonzola, su letto di salsa di carciofi. MEETING POINT Ore 10.15 Porto di Riposto. Rientro: 17.00. Quota di partecipazione €100,00 a persona. Numero minimo 4 p.p. numero massimo 8 p.p. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA su Eventbrite con prevendita di € 10,00 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pasquetta-a-vela-da-riposto-alla-baia-di-taormina-607835431137. Info: whatsapp 3928079089.

Gli itinerari e le attività possono subire variazioni dipendenti dalle condizioni meteo-marine, da cause di forza maggiore e dalle disposizioni delle autorità marittime. Il giudizio e le decisioni del comandante, per motivi di sicurezza, sono comunque insindacabili.