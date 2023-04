Hoppy Easter all'Agriturismo Passitti

HOPPYEASTER2023, la Pasquetta di festa con gli amici e la massima spensieratezza, immersi nella natura. Gli ingredienti? birre artigianali, musica, diverimento, attività per i più piccoli, sport, bbq e street food. Dove? Immersi nella natura a pochi km dalla città: il bellissimo Agriturismo Passitti alla piana di Catania, a pochi passi dal Simeto. Come funziona? Ingresso con qrcode card (15 euro con 10 crediti) da poter ricaricare e sfruttare per bere e mangiare.