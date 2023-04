Pasquetta Down Town a Villa Pacini

All'aperto, immersi nel verde, un cielo stellato sopra la testa, fiumi di Sicily Mood craft beer, abbuffate di frittura con street events, i panini di easy, gli amici e la bella musica da ascoltare e ballare. E' la pasquetta di chi resta in città, anzi in centro città e per la precisione al MarkArt di Villa Pacini Lunedì 10 aprile a partire dalle 12.00. Alla consolle (come si diceva una volta) Tommyboy e Dario Aiello. Ingresso libero.