Passeggiando per le campagne etnee - Da Piazza Belvedere all'Ilice di Carrinu

Sicilia Gaia propone un suggestivo e inusuale percorso a piedi che si snoderà dalla bellissima piazza Belvedere (Milo) fino a raggiungere la monumentale quercia di leccio conosciuta come “Ilici di Carrinu”. Un percorso affascinante guidato da Rosario Calcagno (geologo, guida federescursionismo) che vi consentirà di apprezzare il borgo rurale di Milo in tutte le sue sfaccettature passando attraverso le antiche strade basolate che storicamente erano antiche trazzere e che ancora oggi sono oggetto del passaggio delle greggi.

Superate le campagne inizierete l’ultimo chilometro in salita all’interno del Bosco misto (Castagni, querce di leccio e roverella), per raggiungere l’ambita meta con il patriarca monumentale dell’Ilice di Carrinu. Si tratta di un leccio plurisecolare che ricade in territorio di Zafferana Etnea. Concluderete il percorso ritornando in piazza belvedere scendendo dalle stradine in pietra lavica, quasi immersi in un presepe. Il resto lo vedrete sul posto.

Scheda tecnica: Comune: Milo/Zafferana Etnea. Tipologia: media difficoltà. Lunghezza del percorso: 5km circa. Quota di partenza e di arrivo 720 m/950 m s.l.m. (Ilice). Materiali occorrenti: scarponi da trekking, bastoncini (facoltativi), jeans o pantaloni da trekking, abbigliamento a strati, zaino, giacca a vento, vitamine varie, merendine varie, pranzo al sacco, acqua.

MEETING POINT: Piazza Belvedere, Milo. QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 12,00 (include guida naturalistica - geologo-, organizzazione, polizza infortuni). INFO 3928079089.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU https://forms.gle/qEvpLbLePtdqHS7X8.