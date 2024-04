Mercoledì 1 maggio, a partire dalle ore 9.30, appuntamento in Piazza Trento con l'evento organizzato da FIAB - Catania Mountain Bike Sicilia Asd dal titolo 'Catania laboriosa'. Passeggiata in bicicletta che avrà per tema la grande zona industriale di Catania ai primi del Novecento. Clicca qui per prenotare la partecipazione (l'evento è gratuito).