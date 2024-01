In bici tra i castelli

L'evento è stato principalmente pensato per quanti vogliano trascorrere alcune ore in armonia e per quanti hanno sempre desiderato avventurarsi alla scoperta di nuove strade, in bicicletta, ma da soli non hanno mai avuto la possibilità di farlo.

NON è una gara, ma semplicemente una passeggiata cicloturistica guidata del territorio. E' possibile partecipare con tutti i tipi di bicicletta.

Programma - Per chi partirà da Catania

ore 10.00 - Raduno in Piazza Federico di Svevia - Catania, di fronte ingresso Castello Ursino

ore 10.15 - Partenza

ore 11.15 - Arrivo ad Aci Castello

ore 12.00 - Partenza da Aci Castello

ore 13.00 - Arrivo a Catania e termine delle attività

Percorso: Facile. Itinerario in bicicletta di 22 Km. Equipaggiamento: abbigliamento comodo adatto alla stagione, crema solare, cappellino, occhiali da sole, almeno 1 lt di acqua, camera d’aria di ricambio e kit riparazione bici. I tesserati FIAB godono dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Ci sarà la possibilità di aggregarsi nelle località di passaggio.

E' obbligatoria la prenotazione (GRATUITA) entro Venerdì 5 Gennaio 2023 ore 18.00 tramite Eventbrite. I minori d'età dovranno essere accompagnati da un Genitore o da chi ne fa le veci. Evento NON adatto ai minori d’età 8 anni.

L'evento in programma potrà essere annullato, o subire variazioni, in caso di avverse condizioni climatiche e/o per eventuali problemi tecnici o organizzativi, anche legati all'attuale stato di emergenza sanitaria.

L'evento sarà confermato al raggiungimento di 5 partecipanti. E' RACCOMANDATA L'ISCRIZIONE ENTRO IL 5 GENNAIO 2024.