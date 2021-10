Passeggiata in bicicletta più escursione a piedi. Appuntamento alle 8.45 del 9 settembre 2021 in Piazza Trento o alle 9.45 all'Oasi del Simeto. Per registrazione ed informazioni andare al link https://urban-nature-ct2021.eventbrite.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...