Catania e il Barocco Siciliano

Sicilia Gaia propone un tour dedicato allo stile barocco nella città etnea. Catania è stata distrutta ben nove volte tra invasioni, eruzioni e terremoti. Ma è sempre risorta, come l’araba fenice e quando tra la fine del 1600 e l’inizio del 1700 rinasce barocca dalle sue stesse ceneri, ogni angolo di città fiorisce.

La monumentalità delle chiese si appoggia ai ricami delicati delle abitazioni private e nuova vita scuote la ricostruzione, dal nuovo centro al punto più alto di città. Accompagnati dalla guida turistica Vanessa Motta, ammireremo insieme i miracoli architettonici della via Crociferi, scopriremo gli angoli nascosti dell’armoniosa scenografia cittadina fino a raggiungere il Monastero dei Benedettini dove entreremo dentro l’imponente chiesa di San Nicola. Esplorando il fianco del colle di Montevergine torneremo quindi verso la via Crociferi. Sarà una passeggiata all’aperto, unico ingresso chiesa di San Nicola.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00 (pagamento in loco). Per i nuovi soci quota associativa inclusa. Gratuito per i bambini fino a 8 anni. L’Evento è a numero chiuso, rivolto ai soci e si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. Numero massimo 15 p.p. I prenotati riceveranno un promemoria riepilogativo il giorno prima dell'evento (con la conferma dell’orario e posizione del meeting point, info utili). Meeting Point: ore 18.00 Piazza Università.

Fine evento prevista per le 21.00 circa. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-catania-e-il... INFO:3928079089 (whatsapp). L'evento verrà confermato al raggiungimento del numero minimo garantito di 10 p.p.

