Catania Segreta e la Macchina del Tempo

A grande richiesta riproponiamo un itinerario insolito che vi farà conoscere il cuore di Catania, come non avete mai fatto prima. Percorreremo il centro storico della città, addentrandoci in vicoli, cortili e siti archeologici segreti. Attraverseremo i quartieri più pittoreschi ed autentici di Catania, ricchi di storia e racconti, accompagnati dalla nostra guida turistica Vanessa Motta che ci mostrerà l’altra faccia del centro cittadino. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://www.eventbrite.it/.../biglietti-catania-segreta-e... QUI: INFO: 3928079089. Quota di partecipazione € 10.00* (pagamento in loco). Gratuito per i bambini fino a 8 anni. Meeting Point: ore 17.00 Villa Pacini. N.b. Non sono previsti ingressi presso i siti archeologici.

