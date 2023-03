Passeggiata ecologica - Bike Fest

Per inaugurare al meglio il "Bike Fest", che dal 12 marzo per quattro settimane si terrà al Centro Commerciale "Le Zagare" di San Giovanni La Punta, domenica, prendi parte alla nostra passeggiata ecologica. Un percorso di due ore che da San Giovanni La Punta vi farà arrivare fino ad Aci Bonaccorsi e ritorno per festeggiare al meglio lo sport e lo stare insieme.

In occasione della pedalata ecologica sarà possibile noleggiare delle biciclette, con conferma entro sabato mattina all'indirizzo email etnatribeextreme@gmail.com o al recapito telefonico 3925118109. Costo: - e-bike 25€ - bici muscolari 15€. E' necessaria la registrazione I al seguente link: https://bit.ly/Modulo_Prenotazione.