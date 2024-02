Agata, Santa dei cittadini: passeggiata urbana alla scoperta dei luoghi agatini

Agata. Catania. Un binomio che ha attraversato i secoli per fondersi nel tessuto sociale, culturale e persino urbano del capoluogo etneo. La Storia si tinse inevitabilmente di leggenda, in questo lungo tempo, ma cosa davvero sappiamo di colei che porta la bontà nel nome, ma la fierezza nell'animo?

E quanto davvero sappiamo dei luoghi da essa vissuta? Il racconto muoverà dal rinnovo del patto tra Catania e la sua immortale cittadina - ancora oggi vivente nel quotidiano - avvenuto quasi 900 anni fa, per perdersi tra le vie dove Agata si fonde con la stratificazione sociale e culturale, artistica e cultuale della sua città.

Appuntamento: 18 febbraio ore 9 in Via Cardinale Dusmet,27. Quota di partecipazione 12€ di cui 4 € devoluti ad EMERGENCY. Come prenotarsi: catania@volontari.emergency.it - whatsapp 3483622436.