Ferite nella pietra lavica: storie di bombe su Catania Tour

L'associazione Panorama Sicilia e Umberto Lugnan, in occasione dell'ottantesimo anniversario dello sbarco in Sicilia degli Alleati, propongono una passeggiata a Catania sui luoghi della memoria raccontati nel libro dall'autore, che dà il titolo anche al nostro tour: Ferite nella Pietra lavica.

Ricorderemo e visiteremo, insieme ad Umberto Lugnan e alla guida turistica Maria Grazia Attanasi, i luoghi della città bombardata.

Scopriremo la liberazione della città attraverso i segni impressi ancora nei muri in pietra lavica, ascolteremo le storie dei nostri concittadini catanesi che persero la vita in una guerra che non era loro.

Attraverso il racconto umano e storico di Umberto vedremo la città con occhi diversi, racconti che ci porteranno indietro nel tempo, torneranno alla nostra memoria le parole dei nostri nonni o genitori su quei terribili anni.

La passeggiata si svilupperà nel centro storico, partendo dalla rotonda di Via Poeticello (arburu russu), attraverseremo la Civita e il centro storico di Catania. La passeggiata durerà all'incirca 3 ore.

Sabato 10 Giugno Appuntamento ore 18.00. Domenica 11 Giugno appuntamento alle 10.00. Le passeggiate avranno luogo con un minimo di 10 partecipanti, max 35. Quota di partecipazione 5 euro per persona. Per info e prenotazione: 3490066309.