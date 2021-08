Passeggiata fino al rifugio Gualberto sotto la luna piena

Sharing Sicily propone, in occasione della luna piena, una passeggiata guidata naturalistica facile sull'Etna, adatta a tutti, lontano dal caos e dal caldo torrido, nel versante sud del vulcano. Partiremo da Piano Vetore a quota 1740, e tra cespugli di ginepro e astragalo imboccheremo un sentiero che si snoda tra antichi pini larici, fino a raggiungere il rifugio San Giovanni Gualberto, in onore al santo protettore delle guardie forestali. ci soffermeremo per la cena nell'apposita area attrezzata.

Un evento rivolto a chi si vuole avvicinare al mondo escursionistico e vuole respirare aria buona e pulita e godersi il fresco dell'alta quota. Adatto a giovani, famiglie e a bambini per una serata spensierata insieme a contatto con la natura. I cani sono ammessi ma solo se condotti al guinzaglio.

Attrezzatura: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, acqua almeno 1 litro e mezzo, cena al sacco, torcia e telo per stendersi. Quota di partecipazione euro 10 adulti, euro 5 bambini sotto 12 anni. Km totali 5 a\r Facile. Appuntamento alle 18 a Piano vetore, inizio sentiero (vi manderemo la posizione google maps via whatsapp il giorno prima). Finiremo la serata intorno alle 22:00 (ma chi vuole puo' rimanere in zona a godersi fresco, luna e stelle). Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Luna piena al Rifugio Gualberto" indicando nome, cognome, recapito telefonico e numero partecipanti. La prenotazione è obbligatoria. Numero massimo 40 partecipanti.

