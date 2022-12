Passeggiata guidata a Viagrande e lancio delle mongolfiere

Sicilia Gaia organizza una piacevole passeggiata alla scoperta di un suggestivo borgo in pietra lavica, tra lava, cinema e musica. In questo giorno di festa vi accoglierà con l'apertura delle celebrazioni della festa di San Mauro e si inaugurerà il nuovo anno con il caratteristico lancio delle mongolfiere. Percorrerete gli angoli in pietra lavica di Viagrande fino a raggiungere la meravigliosa Piazza San Mauro con la sua enorme chiesa e sagrato in pietra lavica e travertino, dedicata al patrono San Mauro Abate e set del film di Eleonora Giorgi “Agente Matrimoniale” con Nicola Savino, Corrado Fortuna e Ninni Bruschetta.

Luogo d’appuntamento: ore 15.00. Parco Commerciale Monte Serra. Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/iZBwNDvHbTuH6DF2A. Quota di partecipazione € 12.00 pagamento in loco (include organizzazione, guida specializzata, polizza assicurativa R.C. e Infortuni). Riduzione bambini 7-10 anni € 7.00. Durata 2 h. L'evento verrà confermato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. Info: 3928079089