Passeggiata naturalistica sull'Etna fino al rifugio Gualberto

Questa domenica appuntamento con un trekking facile adatto a tutti, lontano dal caos e completamente immersi all'interno del Parco dell' Etna, sul versante sud del vulcano, con i colori primaverile che iniziano a colorare il nostro vulcano.

Partirete da Piano Vetore a quota 1740 , percorrerete un sentiero che vi consentirà di ammirar panorami suggestivi e alcuni Rifugi dell'Etna. A seguire raggiungerete il giardino botanico nuova Gussonea, in una parte del sentiero che si snoda tra antichi pini larici, cespugli di ginepro ed astragalo, dove è possibile scorgere un panorama mozzafiato del nostro vulcano. Continuerete fino al rifugio San Giovanni Gualberto, in onore al santo protettore delle guardie forestali, e nelll'area attrezzata sotto il bosco vi fermetete per la pausa pranzo.

Un percorso semplice, rivolto a tutti, in particolare a chi si vuole avvicinare al mondo escursionistico, vuole respirare aria pura, ammirando le bellezze del nostro vulcano. Info percorso - Km totali 6-7 circa. Facile (se in buona condizione di salute), dislivello in salita circa 100 metri. Abbigliamento: abbigliamento escursionistico, scarpe da trekking, giubbino con cappuccio o K-way in zaino, acqua e pranzo a sacco. Vi condurrà la guida Salvatore Ronsisvalle.

Meeting point a Piano Vetore, inizio sentiero, alle ore 10:30 (10:45 si parte). Posizione (basta impostare google maps scrivendo " Piano Vetore"). Troverete ampio parcheggio nella strada. Quota partecipazione euro 10 adulto, euro 5 bambini sotto 12 anni. Per Prenotazioni inviare messaggio WHATSAPP con oggetto "piano Vetore 21 maggio" al 391 395 3279 indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico (le prenotazioni solo via whatsapp).