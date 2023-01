Sabato 28 gennaio 2023 alle 10:30 e alle 12:00, in occasione della Giornata della Memoria, Officine Culturali, il Comitato popolare “Antico Corso” e il Centro speleologico etneo, insieme all’Associazione “Le cave di Rosso Malpelo”, nell’anno in cui ricorrono gli ottant’anni dai bombardamenti di Catania invitano tutti e tutte a “Una passeggiata al Rifugio di Cava Daniele”.

Le passeggiate saranno una preziosa occasione per poter raccontare la storia del rifugio, una storia che è possibile sintetizzare in tre parole: la lava, la cava, la guerra. Dalla colata lavica del 1669 e dal terremoto del 1693, dal suo utilizzo come cava di “ghiara” fino ad arrivare al rifugio antiaereo durante gli anni del secondo conflitto mondiale.Il Rifugio di Cava Daniele oggi è un luogo che fa parte parte della memoria storica collettiva per gli abitanti di Via Daniele, per il quartiere Antico Corso e per la città.

L’appuntamento con “Una passeggiata al Rifugio di Cava Daniele” sarà, inoltre, un’occasione per poter parlare del progetto di recupero e valorizzazione del rifugio, ma anche un momento di aggiornamento e confronto sul lavoro e sui progetti presentati fondamentali al processo di restituzione e riapertura di un luogo custode di molte memorie.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: è necessaria la prenotazione chiamando 0957102767 | 3349242464 (anche tramite WhatsApp) o scrivendo una mail a info@officineculturali.net.