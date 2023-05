Domenica 7 maggio alle 10:30 e alle 12:00 Officine Culturali, il Comitato popolare “Antico Corso”, il Centro speleologico etneo e l’Associazione “Le cave di Rosso Malpelo” invitano tutti e tutte a “Una passeggiata al Rifugio di Cava Daniele”.

Dalla colata lavica del 1669 al terremoto del 1693, dal suo utilizzo come cava di “ghiara” fino ad arrivare al rifugio antiaereo durante gli anni del secondo conflitto mondiale, il Rifugio di Cava Daniele oggi è un luogo che fa parte della memoria storica collettiva non solo per gli abitanti di Via Daniele, ma per l’intera città di Catania.

Nell’attesa di restituire definitivamente alla città uno dei luoghi più suggestivi e intriganti della Catania sotterranea, trovando le giuste soluzioni che ne permettano l’apertura definitiva, i partner invitano a delle passeggiate conoscitive come momento di aggiornamento e confronto sul lavoro che si sta svolgendo e sui progetti presentati fondamentali al processo di restituzione e riapertura.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: è necessaria la prenotazione chiamando 0957102767 | 3349242464 ( anche tramite WhatsApp ) o scrivendo una mail a info@officineculturali.net. L’appuntamento è in Via Daniele (CT).