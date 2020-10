Passeggiata 'Il quartiere di San Berillo tra passato, presente e futuro'

All'interno del festival LE VIE DEI TESORI Catania 2020, Trame di Quartiere propone una passeggiata urbana a San Berillo. Le vicende del quartiere San Berillo, sorto fuori dalle mura catanesi cinquecentesche dopo il terremoto del 1693 e sviluppatosi come cuore commerciale della città fino al secondo dopoguerra nonché luogo di memorabili relazioni quotidiane tra gli abitanti, costituiscono uno snodo fondamentale per la comprensione delle dinamiche che hanno attraversato e continuano a interessare il tessuto sociale e urbano del centro storico catanese.

Il quartiere, infatti, fu quasi totalmente sventrato alla fine degli anni '50 del secolo scorso per l'edificazione dell'attuale Corso Sicilia e di un'area residenziale in Corso Martiri della Libertà mai portata a termine. L'itinerario, progettato da Trame di Quartiere attraverso un processo di ascolto, ricerca, coinvolgimento e attivazione degli abitanti, viene proposto alla cittadinanza per favorire una presa di coscienza sulle importanti dinamiche che accomunano il passato, il presente e il futuro del quartiere e di chi lo vive giorno dopo giorno. La passeggiata è condotta dagli operatori di Trame di Quartiere con interventi di alcuni abitanti di San Berillo.

La passeggiata si svolgerà il 17 e 31 ottobre. Partenza alle 15:30 da piazza Giovanni Falcone, Catania. NECESSARIA LA PRENOTAZIONE: per prenotarsi bisogna accedere alle pagine dedicate alla passeggiata sul sito del festival LE VIE DEI TESORI. Qui di seguito i link: 17 ottobre: https://leviedeitesori.com/.../12-2-il-quartiere-di-san...