Passeggiata traleAci

Sabato 11 Febbraio appuntamento ad Acicastello. Venite a passare una bella mattina in famiglia, in compagnia delle nostre Guide x Passione! Questa volta vi porteremo a passeggiare lungo il mare, in quel tratto di costa che va da Acicastello ad Acitrezza. Scoprirete tante cose interessanti sul tipo di roccia, la morfologia della costa, le leggende che popolano questi luoghi.

Come sempre, non mancheranno giochi e storie raccontate per intrattenere i più piccini. Il percorso è facile, percorribile dai passeggini. Prevedete: un piccolo snack e dell’acqua per i bambini e scarpe comode.

ETÀ: dai 4 anni in su. NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 20 persone. PREZZO: bambini 4/12 anni 12€, adulti 10€. I bambini sotto i 4 anni NON PAGANO. Sconto per soci KidsTrip possessori di carta annuale in corso di validità.

PRENOTAZIONI: per partecipare è necessaria la prenotazione. Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al raggiungimento del numero massimo (40 persone) le prenotazioni verranno inserite in una lista d’attesa. Per confermare la prenotazione è necessario inviare un messaggio whatsapp alle guide Elena o Valeria, oppure compilare il modulo di prenotazione presente sul sito. CONTATTI: ELENA t: 347/4239626 – VALERIA t: 328/4534881.