Passiannu passiannu dal Castello al Fortino

In occasione della candidatura del Pozzo di Gammazita e le antiche vie dell'acqua di Catania come Luogo del Cuore Fai, Obiettivo Catania organizza una passeggiata urbana libera e gratuita! Dopo oltre un anno,Obiettivo Catania torna con le sue passeggiate, ma stavolta a sostegno dell'associazione culturale Gammazita che ha candidato il Pozzo di Gammazita come Luogo del Cuore Fai! Attraverso cuttigghi e vaneddi vi condurrò da piazza Federico II di Svevia alla Porta del vero Fortino; durante il percorso vi racconterò tutto ciò che si paleserà ai nostri occhi e anche ciò che non è più visibile! Appuntamento in piazza Federico II di Svevia davanti alla sede dell'associazione culturale Gammazita giovedi 9 luglio alle ore 17:30. La passeggiata è gratuita. È obbligatorio indossare la mascherina. Prima della partenza ,i partecipanti saranno invitati a votare il Pozzo di Gammazita e le antiche vie dell'acqua di Catania come Luogo del Cuore Fai.