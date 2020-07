Paternò esoterica by night

Il tour sulla collina storica di Paternò. Si parlerà dei monumenti, del tempio di Vulcano, dei simboli esoterici e il tour prevede anche la visita del castello. Esternamente la torre si presenta nella sua totale bellezza. Il castello ci appare come un enorme parallelepipedo. L’ubicazione inserita negli speroni di pietra lavica lo ha reso stabile e sicuro dai terremoti. Il castello risulta perfettamente orientato così come i castelli coevi di Motta S.Anastasia e Adrano. La scelta dei colori bianco e nero delle colonne delle grandi finestre e la croce di Davide, ricavabile dai punti di connessione delle finestre, dimostrano nella costruzione l’ influsso di maestranze arabe, ebraiche e all’ordine dei Templari. Il dongione era un tempo circondato da una cinta muraria con la caratteristica del bagghiu. Al termine del tour seguirà una sfilata di alta moda presenterà Lucia Nunez. Costo 10 euro. Punto di incontro castello sotto la scala di accesso, per prenotazioni e informazioni telefonare al 3207115715.