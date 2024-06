I percorsi guidati all’Orto Botanico di Catania

Prezzo non disponibile

Officine Culturali vi aspetta all’Orto Botanico di Catania con le visite guidate per andare alla scoperta delle collezioni custodite tra i profumati e colorati viali del giardino scientifico dell'Università di Catania.

Durante la settimana l’appuntamento è con le visite guidate tradizionali, mentre nel weekend con i due percorsi tematici “Il giro del mondo in 80 minuti” e “Piante da mangiare”, per immergervi nella natura senza lasciare la città, scoprendo alberi, piante e fiori che raccontano di luoghi lontani e che mostrano la bellezza e la varietà delle collezioni che custodisce l’Orto.

Il team di Officine Culturali vi accompagnerà in un suggestivo viaggio alla scoperta dell’orto generale, dell’orto siculo e della grande serra dove dimorano piante provenienti da tutto il mondo. I percorsi guidati sono a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. Per partecipare è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto online.

Scopri le date e gli orari dell’estate 2024 su www.officineculturali.net. Per ulteriori informazioni e per il biglietto integrato con il Monastero dei Benedettini chiama lo 095 7102767 | 334 9242464 (anche tramite messaggio WhatsApp).