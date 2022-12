Percorso emozionale e pic-nic della domenica - Le stanze in fiore

Sicilia Gaia in collaborazione con Le Stanze in Fiore e Forno Biancuccia ha il piacere di proporvi una giornata diversa dal solito, immersi nello scenario paradisiaco dei giardini de “Le Stanze in Fiore” Ad accogliervi sarà la padrona di casa Rossella Pezzino De Geronimo, nonché artista che ha curato ogni suo dettaglio e che condurrà la visita guidata all’interno di questo giardino emozionale. Si tratta di uno dei 200 giardini più belli al mondo, caratterizzato da più di 1100 specie di piante tropicali e sub tropicali, da scenari suggestivi ed unici, sentieri naturali e stanze che rispecchiano l’anima, regalandovi un vero e proprio viaggio sensoriale.

A deliziarvi, un gustoso picnic a base di pizza o focaccia per i più piccoli e scacciata per più grandi, accompagnate da una bevanda biologica a vostra scelta. Il catering per l'occasione, sarà curato da un panificio agricolo che propone e lavora materie prime e prodotti che raccontano il legame con il territorio e le stagioni. Via Pietra dell’Ova 181, Catania.

Ticket d’ingresso: €20,00 a persona. Ticket Pizza Lunch “Forno Biancuccia”: €15,00 a persona per gli adulti. Degustazione di Scacciata Catanese con prodotti dell’orto bio de Le Stanze in Fiore+ 1 Soft Drink. €10,00 a persona per i bambini 1 Focaccia o Pizza+ 1 Soft Drink. Disponibile menù gluten free. Inoltre compreso nel prezzo è compreso un dolce a scelta tra: Torta di zucca e cioccolatam Torta carote, arancia e mandorle. Info 3928079089. Prenotazione attraverso questo link https://forms.gle/m8Jx5qW2azR6TumX7