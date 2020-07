'Perfetti sconosciuti' in piscina

Cinepool il primo cinema in piscina d'Italia. Per info e prenotazioni: 3277833222. Roma. Eva e Rocco, marito e moglie, invitano a cena i loro amici di sempre: Cosimo e Bianca, Lele e Carlotta e Peppe. I padroni di casa sono da tempo in crisi, situazione esacerbata dal rapporto conflittuale di Eva con la figlia adolescente Sofia, la quale trova sfogo per tutte le sue preoccupazioni e necessità unicamente con il padre; la seconda è una coppia di novelli sposi, lui tassista e lei veterinaria, che desidera fortemente avere un figlio; la terza è una coppia sposata da anni con due figli e vari problemi; Peppe è invece un ex insegnante di educazione fisica divorziato ed attualmente disoccupato. Peppe aveva promesso di presentare agli amici Lucilla, la sua nuova compagna, che purtroppo non è potuta venire alla cena a causa di una brutta febbre.