Alos in 'Ritual II - Embrace the darkness'

Stefania Pedretti è una musicista, artista e performer attiva dal 1998 nella scena underground nazionale e internazionale, attualmente residente a Ravenna. Nel 2003 ha inaugurato il progetto Alos, la cui ricerca si rivolge alla trasposizione in chiave contemporanea della drammaturgia del rito, un'esplorazione del rapporto fra suono e natura, tra corpo, performance vocale e agire scenico.

Venerdì 17 maggio, alle ore 21:00, sarà per la prima volta a Catania, al Teatro Coppola - Teatro dei Cittadini, per presentare il nuovo lavoro di Alos, Ritual II: Embrace The Darkness: un’esperienza collettiva, un viaggio sonoro ed emozionale attraverso i paesaggi visivi e sonori del vulcano Stromboli, che integra musica dal vivo, sperimentazione sonora vocale ed elettronica, performance e video arte.

Embrace the Darkness nasce dall’incontro tra Alos e l’isola eoliana avvenuto nel corso del 2022 in occasione di una residenza realizzata da Marosi Festival internazionale di arte performativa - subito dopo che il grande incendio causato dall’uomo avesse sconquassato l’isola. E’ su un triangolo arso e nero quindi che Alos si muove per raccogliere il materiale di lavoro, che si fa allo stesso tempo testimonianza di una natura violata.

La performance è immaginata come un dispositivo/rituale capace di trasportare lo spettatore in un tempo e luogo altro, rievocando la presenza del vulcano, intesa come creatura polisemantica che incorpora le energie del fuoco (magma, lava), dell’aria (gas, fumo, cenere), dell’acqua (vapore acqueo, nebbia) e della terra.

Questo avviene grazie ad un tessuto sonoro che ingloba le registrazioni realizzate da Marcello Batelli a Stromboli e ad un apparato visivo che rielabora video e foto di Giulio Di Mauro per restituire l’atmosfera dell’Isola. Sono presenti inoltre alcuni oggetti sonori recuperati dalla lavorazione delle opere in vetro dell’artista Silvia Levenson, trasformati e risignificati in una suggestione sulla forza e sulla fragilità. Il tentativo messo in campo è quello di guidare il pubblico, attraverso un’esperienza che è prima di tutto sensoriale e viscerale, pre-linguistica e razionale, in un viaggio verso le profondità della Terra.

Per il momento specifico in cui il lavoro è nato, Embrace the Darkness diventa anche testimonianza delle conseguenze disastrose che la presenza dell’umano può avere sulla natura, in un rapporto di dominazione totale che cancella e distrugge. Antidoto è allora la ricerca dell’ancestrale e dell’arcaico che si realizza nel ritual stesso: riconnettersi ad un sentire più profondo, sensoriale ed istintivo per riconoscere che siamo della stessa materia che stiamo distruggendo.

*Ingresso a sottoscrizione consigliata*. Teatro Coppola - Teatro dei Cittadini, Via del Vecchio Bastione n°9.

Bio - Alos AKA Stefania Pedretti (Vigevano, 1976) ha vissuto a Milano, Berlino e Ravenna dove risiede tuttora. Musicista, performer e artista attiva dal 1998. E’ co-fondatrice del noise duo OvO con Bruno Dorella, del collettivo Allun con Natalia Saurin ed è coinvolta in collaborazioni con artisti del calibro di Kawabata Makoto, Alan Dubin, Colin H. van Eeckhout, Xabier Iriondo, Julia Kent, Bugo and Baby Dee. E’ stata attiva nello spazio tra la cultura underground e l’arte contemporanea, e con le sue bands ha suonato più di mille concerti tra Europa, Stati Uniti, Canada, Russia, Cina e Vietnam. Tra il 2015 e il 2016 ha collaborato con il regista teatrale Markus Öhrn nel progetto Azdora. Dal 2017 al 2019 ha collaborato anche con il Santarcangelo Festival come curatrice musicale insieme a Francesca Morello. Inaugura nel 2003 il progetto Alos, nel cui percorso la musica dal vivo è l'elemento centrale, riletto in ogni esibizione da una chiave performativa diversa e immaginata a misura dell'oggetto d'indagine. Il suo lavoro trascende i confini fra le arti performative, integrando musica sperimentale, performance, improvvisazione, arte figurativa, installazione e video/art, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente il pubblico in uno spettacolo capace di far vivere una forte esperienza sensoriale.