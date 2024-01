Epifania in Piazza dell'Immacolata a San Gregorio

"Epifania in Piazza dell'Immacolata" è un evento che celebra il Made in Sicily, unendo artigianato, musica, creatività e le eccellenze enogastronomiche della Sicilia.

In questo evento speciale c'è lo zampino del Pop Up Market Sicily, specialista del marketing territoriale, che mette in luce stili e talenti siciliani in un ambiente moderno, pop e iconico.

L'evento, oltre a promuovere prodotti unici, mira a valorizzare anche i luoghi, con un focus particolare sulle famiglie e i bambini, offrendo un'esperienza immersiva di gusto e tradizione. Un evento che promuove i valori semplici, genuini e che vuole essere fortemente un'alternativa sostenibile ed etica allo shopping compulsivo di matrice consumistica.

"Epifania in Piazza dell'Immacolata" si terrà a San Gregorio di Catania, con date e orari che vanno dal 4 gennaio (16:30-20:00), al 5 gennaio (16:30-20:00), al 6 e 7 gennaio (10:00-20:00).

Un'occasione perfetta per scoprire e apprezzare la Sicilia attraverso un percorso di gusto e tradizione! Un progetto nato in collaborazione col Comune di San Gregorio per il tramite dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.