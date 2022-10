Visita a Piazza Scamacca

In occasione del Festival Le Vie dei Tesori, Sicilia Gaia organizza un'esperienza dedicata a “Piazza Scammacca” Progetto virtuoso nato in un luogo con una lunga e antica storia. Situata al centro della città, alle spalle del Duomo e della Piazza dell’Elefante, in Piazza Scammacca sorgeva la Chiesa Maria SS. Del Rosario annessa al convento di Santa Caterina da Siena dei padri domenicani.

Una Chiesa con più di 400 anni di Storia, riscoperta dal Collettivo Scammacca come un nuovo luogo per Catania. Piazza Scammacca è oggi il primo mercato metropolitano in città, nel cuore storico di Catania.

È una piazza coperta nata da un progetto di riqualificazione urbana che ospita 4 ristoranti monotematici, una pasticceria, un cocktail bar e una cantina, con servizio al tavolo condiviso per tutti i locali della piazza.

Tra gli ambienti più caratteristici, la Cantina, oggi collocata in quello che originariamente era il varco di collegamento tra la chiesa e il monastero. Ospita oggi una collezione di etichette divise per regione e articolata in 7 progetti, per valorizzare vitigni poco diffusi, autoctoni, presenti da secoli o più nel nostro paese. Notevolmente interessante anche l’ex Sacrestia che oggi ospita installazioni e opere di artisti nazionali e internazionali.

DATE: TUTTI I SABATO E DOMENICHE DI OTTOBRE. 3 turni da 1 ora (17/18 – 18/19 – 19/20). Al termine del tour guidato verrà offerta ai partecipanti una degustazione rappresentante ogni format per raccontare l’Italia attraverso le sue eccellenze. Quota a persona €8,00. Ticket: www.leviedeitesori.com. ESPERIENZA N.13 SU CATALOGO E SITO UFFICIALE.