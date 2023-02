Piazza Scammacca: visita storica ed aperitivo itinerante

Sicilia Gaia in collaborazione con il Collettivo Scammacca organizza un’esperienza da non perdere. Sarete ospiti da “Piazza Scammacca” un progetto virtuoso nato in un luogo con una lunga e antica storia. Oggi si presenta come il primo mercato metropolitano nel cuore storico di Catania. Situata al centro della città, in Piazza Scammacca sorgeva la Chiesa Maria SS. Del Rosario annessa al convento di Santa Caterina da Siena dei padri domenicani.

Una Chiesa con più di 400 anni di Storia, riscoperta come un nuovo luogo per Catania. Piazza Scammacca è oggi una piazza coperta nata da un progetto di riqualificazione urbana, che ospita 4 ristoranti monotematici, una pasticceria, un cocktail bar e una cantina, con servizio al tavolo condiviso per tutti i locali della piazza.

La visita guidata si svolgerà tra gli ambienti riscoperti e verrà corredata da un aperitivo itinerante tra i format presenti. Degusterete un calice di vino selezionato dal sommelier, accompagnato da una selezione di deliziosi finger food preparati al momento dagli chef.

DATE: TUTTI I SABATI E DOMENICHE: 2 turni da 1 ora, 1° turno ore 18.00, 2° turno ore 19.00. Info 3928079089. Quota di partecipazione €15 p.p. Prenotazione attraverso questo link https://forms.gle/gG47SuMHiECB379q8. Pagamento in loco.