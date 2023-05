'Pic-Nic in Giardino' al Radicepura Garden Festival

Godetevi un picnic con vista immersi trai i giardini della IV edizione del Radicepura Garden Festival. Potrete portare il vostro pranzo per godere di una giornata in pieno relax. Orario: dalle 10:00 alle 19:00. Prezzi: Intero 15€, Ridotto 10€ (studenti under 26 e over 70, insegnanti, tesserati FAI – Fondo Ambiente Italiano, Soci Legambiente, residenti Sicilia). Gratuito per disabili e accompagnatore, bambini sotto i 12 anni.