Siamo felici di invitarvi alla prima edizione del Pinsa Fest!



FREE ENTRY

Troverete dieci giorni ricchi di buon cibo, artigianato, eventi e degustazioni....e tanto altro che vi andremo svelando pian piano...tutto sotto il segno della PINSA!

Area Food non solo Pinsa

Art

Market - Artigianato doc

Kids Lab





Vi Aspettiamo in Via Pacini!

Date e orari



Ven- Domenica dalle 10 alle 23