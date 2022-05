Pint of Science Catania - Atoms to galaxies

Metti tre sere al pub, bevendo birra e discutendo di scienza. Torna anche a Catania #PintOfScience. Ritroviamoci il 9-10-11 maggio 2022, a partire dalle ore 21:00, in uno dei pub che aderiscono all'iniziativa (Mr Hyde, Joyce Irish Pub, The Boozer Pub). Docenti universitari, Ricercatori e Ricercatrici di Enti di ricerca, Studentesse e Studenti vi inebrieranno di tanta scienza, birra e divertimento. Al The Boozer vi aspettiamo con la tematica Atoms to Galaxies.

Gallery