Spettacolo 'Piripicchia'

PIRIPICCHIA è il nuovo, divertente e tenero spettacolo di burattini che il Teatro Zig Zag di Via Canfora 69 a Catania mette in scena dal 13 al 28 gennaio, i sabato alle ore 18 e le domeniche con doppio Spettacolo alle 11 e alle 18.

Piripicchia è una bambina molto curiosa che per questo si mette spesso nei guai. A salvarla la sua dolcezza e il suo amore per la natura e gli animali. Adatto a tutte le età.

Il nostro teatrino non ha convenzioni o accordi con nessuno che prenoti ed incassi per nostro conto per i nostri spettacoli. Chi vuole assistere, può prenotare GRATUITAMENTE al 330843843 e pagherà il biglietto (5 euro) al botteghino.