Spettacolo 'Piripicchia va in città'

“Piripicchia va in città” è il nuovo, divertente episodio della storia della piccola, curiosa bambina nata dalla fantasia di Letizia Catarraso che sarà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania con i suoi burattini dal 4 al 19 maggio, sabato alle 18 e le domeniche con doppio spettacolo alle 11 e alle 18.

Gli oggetti della casa diventeranno per la bizzarra protagonista occasione per vivere magiche avventure, sempre in compagnia dei suoi amati amici animaletti. Prenotazione obbligatoria al 330843843. Ingresso unico 5 euro.