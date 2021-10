Tutto intorno al vulcano - La pista Altomontana dell'Etna

La pista altomontana è un bellissimo sentiero che corre intorno al vulcano ad un quota media di 1700 metri s.l.m. Un semicerchio lungo 38 chilometri che collega il versante sud-ovest (ingresso cancello demanio forestale Milia) con il versante nord-est (rifugio Ragabo) e si snoda tra boschi, deserti lavici e scenari mozzafiato. La percorreremo in due giorni, in due tappe di circa 20 km, dormendo in un bivacco posto a metà percorso dove potremo godere della bellezza di una notte immersi nella magia di una notte in montagna. Scopriremo insieme la varietà degli ambienti etnei, camminando a passo lento, immersi nella bellezza di questo percorso unico tra grotte, crateri centenari, foreste pietrificate, boschi e deserti lavici.

Lunghezza percorso : 38 chilometri. Livello difficoltà: medio. Dislivello in salita: circa 700 metri. Dislivello totale: 1700 metri. Equipaggiamento consigliato: - Scarpe da trekking - Zaino capiente - Sacco a pelo - Materassino - Acqua - Torcia - Abbigliamento a strati con ricambio (la notte in montagna l'escursione termica è notevole) - Giacca antivento - Cappellino - Bastoncini telescopici - Kit igiene personale.

Per informazioni relative all'iscrizione, ai costi e ai dettagli logistici contattateci in privato (messanger / mail - ninniemutrekking@gmail.com / whatsapp - 3935691388). Entro due giorni dall'evento, in caso di eventuali condizioni meteo avverse, ci si riserva il diritto di annullare l'escursione.