Pizza bit competition, la terza edizione a Catania: i vincitori della semifinale

Si è svolta a Catania la fase delle semifinali della terza edizione di Pizza bit competition, la gara per i pizzaioli professionisti ideata da Molino Dallagiovanna. A contendersi il titolo di "Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025", volto ufficiale del Molino per il settore Pizza in Italia e nel mondo, sono stati 27 pizzaioli selezionati attraverso le nove gare regionali effettuate da nord a sud da gennaio a maggio. L'appuntamento è stato ieri 9 luglio al Lido Le Palme con la sfida tra i 9 semifinalisti provenienti dalle 3 selezioni regionali del Sud Italia. I vincitori che accedono alla fase finale in programma il 7 settembre al Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC) nel corso della 2^ edizione della Festa dei Granai, sono: Rodolfo Caldarazzo della pizzeria "Vizio” di Melpignano (LE); Ivan Correnti de “Il Principà pizzeria" di Enna; Ruggiero Francavilla della pizzeria “Panificio Francavilla” di Barletta (BT).