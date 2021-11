I volontari di Plastic Free ripuliranno l'arenile della Plaia

I volontari di Plastic Free hanno organizzato, per la giornata di domenica 28 ottobre, un nuovo evento di raccolta rifiuti sul litorale della Plaia. Si avrà, in questo caso, la collaborazione del Sib, Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio. Gli stabilimenti metteranno a disposizione degli spazi specifici per il deposito e la successiva rimozione e smaltimento dei rifiuti, che saranno portati via dall'arenile grazie all'impegno dei partecipanti. L’obiettivo è quello di sensibilizzare, attraverso la raccolta, la collettività sulla problematica dei rifiuti gettati in mare. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form sul sito dedicato.