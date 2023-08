La tenuta Buonivini di Planeta apre al pubblico: inaugurata la mostra "A Dilemma for a starry night"

Debutta nella tenuta vinicola Buonivini di Planeta “A Dilemma for a starry night”, opera del duo "I Canzonieri", con la curatela di Vito Planeta. Il duo, composto da Emiliano Maggi e da Cosimo Damiano e legato agli scritti di Al- Ballanubi - poeta altomedievale a metà tra Sicilia e mondo Islamico (1100) – propone una selezione di opere in mostra che riflettono sul tema matematico del dilemma delle ambivalenze. Temi centrali nella dialettica contemporanea ed intese come prima e dopo, passato e futuro, giorno e notte.

“A Dilemma for a starry night” è allestita all’interno della “cantina invisibile” della tenuta, realizzata nel 2003 come un audace e contemporanea architettura ipogea per minimizzare l’impatto visivo e nasconderla allo straordinario paesaggio naturale. Le opere sono esposte al pubblico dal 4 agosto al 30 settembre e seguono l’inaugurazione del 2 agosto con l'esibizione musicale del duo.

"I Canzonieri" hanno presentato un’inedita performance artistico-musicale, un dialogo creativo con la Sicilia nello scenario notturno del paesaggio di Noto, illuminato dalla luce della luna e sotto uno spettacolare cielo stellato. Il loro debutto con Planeta è avvenuto durante la 9° edizione di "Viaggio in Sicilia – Planeta Cultura per il Territorio" per la mostra "Coppe di stelle nel cerchio del sole", a cura di Valentina Bruschi e allestita alla Galleria Regionale della Sicilia - Palazzo Abatellis da Beit Studio. In quell’occasione, Emiliano Maggi e da Cosimo Damiano hanno realizzato l’ipnotica performance dal titolo “La sua bocca custodisce perle di denti che rivelano perle d’amore” davanti al celebre affresco "Il Trionfo della Morte (1446)".

Al pubblico che visiterà la mostra sarà offerta l’opportunità di vedere anche la proiezione della performance del 2022, insieme alla bibliografia completa del progetto di residenza nomade di artisti, dal 2004 ad oggi.

Un momento della performance del duo "I Canzonieri"

Prenotazione obbligatoria. Orari: lunedì - venerdì ore 10.00-18.00 sabato ore 10.00 – 13.00