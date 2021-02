Plastic Free Catania al Porticciolo di Ognina

Plastic Free nasce per sensibilizzare le persone sulla pericolosità della plastica. Questo gruppo, collegato alla pagina Plastic Free, è stato creato per organizzare al meglio le iniziative nella Regione Sicilia. Appuntamento domenica 14 febbraio 2021 alle ore 9.30 a Piazza Mancini Battaglia. Domenica ci sarà vita al Porticciolo di Ognina in collaborazione con Polisportiva Nautica Katana. Bastano solamente dei guanti da lavoro. Per partecipare registrarsi al seguente link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/14-feb-catania/.