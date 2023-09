Polpette in Festival 2023

“Polpette in festival, il comfortfood per eccellenza” da venerdì 15 a domenica 17 settembre in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania. Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania, la quinta edizione di “Polpette in Festival”, un viaggio del gusto attraverso la polpetta, comfort food per eccellenza declinata in oltre cinquanta ricette. Stand gastronomici, birre artigianali, vini del territorio e distillati siciliani per scoprire l’arte dell’abbinamento. Ingresso libero.